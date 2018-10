Der Franzose Daniel Nivel, der während der Fußball-Weltmeisterschaft vor 20 Jahren von deutschen Hooligans schwer verletzt wurde, ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Außenminister Maas verlieh dem inzwischen 63-jährigen damaligen Polizisten die Ehrung in Paris. Nivel habe sich trotz seiner lebensgefährlichen Verletzungen mit großer persönlicher Stärke für Gewaltfreiheit und einen friedlichen Sport eingesetzt, sagte Maas. Damit sei er zu einem Symbol gegen Hooligan-Gewalt und Nationalismus geworden. - Nivel ist seit dem Angriff im nordfranzösischen Lens schwerstbehindert. Eine Gruppe deutscher Hooligans hatte den Polizisten am Tag des Spiels Deutschland gegen Jugoslawien angegriffen und fast totgeschlagen. Vier Täter wurden in Deutschland zu Haftstrafen zwischen dreieinhalb und zehn Jahren verurteilt.



Die vom deutschen und vom französischen Fußballbund gemeinsam gegründete Daniel-Nivel-Stiftung setzt sich seit dem Jahr 2000 für Gewaltprävention im Fußball ein und hilft Opfern.