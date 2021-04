Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Polizeimitarbeiterin in Rambouillet in der Nähe von Paris hat der französische Ministerpräsident Castex von einem Terrorangriff gesprochen.

Frankreich habe durch die barbarische und feige Tat eine seiner Heldinnen des Alltags verloren, sagte Castex am Tatort des Verbrechens. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.



Die Polizei-Angestellte war auf dem Revier von dem Mann angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Täter wurde von Polizisten erschossen. Er soll aus Tunesien stammen und den Behörden zuvor nicht bekannt gewesen sein. In den vergangenen Jahren kam es in Frankreich wiederholt zu tödlichen Anschlägen mit einem islamistischen Hintergrund.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.