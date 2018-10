Der französische Chanson-Sänger und Komponist Charles Aznavour ist tot.

Wie seine Pressesprecherin in Paris mitteilte, starb er im Alter von 94 Jahren. Aznavour wurde als Sohn armenischer Flüchtlinge in Frankreich geboren. Berühmt wurde er mit Liedern wie "La Bohème" und "Emmenez-moi". Im Laufe seiner Karriere verkaufte Aznavour fast 200 Millionen Platten in 80 Ländern. Außerdem wirkte er als Schauspieler in mehr als 70 Filmen mit, unter anderem in Volker Schlöndorffs Verfilmung "Die Blechtrommel" von 1979.



Frankreichs Staatschef Macron teilte mit, der in aller Welt verehrte Aznavour habe drei Generationen in Freud und Leid begleitet. Seine Meisterwerke, seine Klangfarbe, seine einzigartige Ausstrahlung würden noch lange in Erinnerung bleiben.



EU-Kommissionspräsident Juncker erklärte in Brüssel, er sei "sehr traurig" über Aznavours Tod. Jahrzehntelang und bis zu seinem letzten Atemzug habe dieser großartige facettenreiche Künstler, Sänger, Komponist und Schauspieler das Leben mit größtem Vergnügen bereichert. Europa habe heute eine seiner schönsten Stimmen verloren.



Der armenische Regierungschef Nikol Pachinian sprach von einer "sehr traurigen Nachricht" für das Land.



Ein Nachruf auf Charles Azanavour von DLF-Redakteurin Thekla Jahn.