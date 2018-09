Das französische Satire-Magazin Charlie Hebdo veröffentlicht einen Appell gegen den Einsatz von Pestiziden und wird dabei auch von der katholischen Kirche unterstützt.

In der Erklärung heißt es, man erkenne das eigene Land nicht wieder. Viele Vögel seien verschwunden, ebenso wie die Hälfte der Schmetterlinge in den vergangenen zwei Jahrzehnten. "Wir fordern Schutz", schreiben die Autoren. Zu ihnen zählt auch der Journalist Nicolino. Er bearbeitet Umweltthemen und war einer der Redakteure, die bei dem Anschlag auf die Redaktion des Magazins 2015 schwer verletzt wurden. Die Zeitung "Le Monde" weist darauf hin, dass auch der Bischof von Troyes, Stenger, den Appell mitträgt. Das sei wohl das erste Mal, dass ein so hoher Würdenträger der Kirche sich mit dem Satiremagazin solidarisiere.