Der frühere Grünen-Europaabgeordnete Cohn-Bendit hat Spekulationen zurückgewiesen, er könne französischer Umweltminister werden.

Staatspräsident Macron und er hätten gemeinsam entschieden, dass er nicht Minister werde, sagte Cohn-Bendit in einem Interview. Sie seien einer Meinung, dass dies keine gute Idee sei. Der 73-Jährige, der die deutsche und die französische Staatsbürgerschaft besitzt, war in den vergangenen Tagen in französischen Medien als möglicher Nachfolger für den zurückgetretenen Umweltminister Hulot gehandelt worden. Cohn-Bendit hatte Macron bei seiner Präsidentschaftskandidatur unterstützt.



Hulot hatte am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt und dies mit mangelnden Fortschritten beim Umwelt- und Klimaschutz begründet.