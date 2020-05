Die Datenschutzbehörde in Frankreich hat die von der Regierung geplante Corona-App mit dem Namen "StopCovid" genehmigt.

Das Gesetzesvorhaben entspreche den rechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre, hieß es in einer Stellungnahme. Verwendet würden anonymisierte Daten, es werde keine Liste von Personen erstellt und die Benutzung sei freiwillig.



Die App soll mit Hilfe von Bluetooth-Signalen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind - und Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufgehalten haben. Gegen die App gab es immer wieder datenschutzrechtliche Bedenken in Frankreich. Auch in Deutschland soll eine Corona-App kommen, allerdings werden die Daten nicht auf zentralen Servern gespeichert, sondern nur auf den jeweiligen Nutzerhandys.