Kernkraftwerk von Cattenom in Frankreich (Archivbild). (picture alliance / Silke Rottleb)

Le Maire sagte der Zeitung "Le Parisien", die Preise dürften um nicht mehr als vier Prozent erhöht werden. Einerseits senke der Staat dafür eine Steuer auf Strom. Außerdem solle der mehrheitlich in Staatshand befindliche Stromversorger EDF vorübergehend die Menge an Atomstrom erhöhen, die er an kleinere Wettbewerber verkaufe. Die EU-Kommission habe dem Vorhaben bereits zugestimmt.

Experten waren zuletzt von einen Anstieg der Strompreise in Frankreich von bis zu 20 Prozent ausgegangen. Wirtschaftsminister Le Maire sprach sogar von einer Erhöhung um 35 Prozent, die den Franzosen ohne die angekündigten Schritte bereits in zwei Wochen gedroht hätte.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.