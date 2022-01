Wirtschaftsminister Le Maire sagte der Zeitung "Le Parisien", die Preise dürften in diesem Jahr nur noch um maximal vier Prozent erhöht werden. Der in Staatsbesitz befindliche Versorger EDF solle seine Atomkraft-Volumina vergrößern, die er an kleinere Mitbewerber verkaufe. Die EU-Kommission habe dem Vorhaben bereits zugestimmt. Experten befürchteten zuletzt einen Anstieg der Strompreise in Frankreich von bis zu 20 Prozent.

