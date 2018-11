Zehntausende Menschen protestieren in Frankreich mit Blockadeaktionen gegen hohe Kraftstoffpreise.

Blockiert werden Straßen, Kreisverkehre und Mautstellen im ganzen Land. Es soll mehr als 1.000 derartige Aktionen geben, offiziell angemeldet wurden nur einige Hundert. Nach Angaben von Innenminister Castaner nehmen rund 50.000 Demonstranten teil.



Am Rande der Proteste kam in der Nähe von Grenoble eine Frau ums Leben. Wie die Behörden mitteilten, geriet eine Autofahrerin in Panik und überfuhr eine Demonstrantin. Teilnehmer einer Straßenblockade sollen zuvor auf das Auto der Frau getrommelt haben. Auch an anderen Orten gab es Unfälle, mehrere Menschen wurden verletzt.



Der Protest unter dem Namen "Gilets Jaunes" - "Gelbe Warnwesten" - richtet sich gegen das Vorhaben der Regierung, die Steuern für Diesel und Benzin zu erhöhen. Am Nachmittag wollen Demonstranten in Paris vor den Amtssitz von Präsident Macron ziehen.