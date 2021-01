In Frankreich haben erneut zahlreiche Menschen gegen ein geplantes Gesetz demonstriert, mit dem die französische Regierung bestimmte Foto- oder Filmaufnahmen von Polizisten unter Strafe stellen will.

An den Protesten in der Hauptstadt Paris und vielen anderen Städten nahmen auch Anhänger der Gelbwesten-Bewegung teil sowie Menschen, die die Corona-Maßnahmen kritisierten. Angesichts des schlechten Wetters und der Einschränkungen in der Pandemie war die Zahl der Teilnehmer deutlich niedriger als bei früheren Demonstrationen.



Mit dem geplanten Sicherheitsgesetz will die französische Regierung Einsatzkräfte besser schützen. Kritiker erklären dagegen, mit einem Verbot von Foto- und Filmaufnahmen würden viele Vorfälle von Polizeigewalt nicht gesühnt.

