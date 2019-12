In ganz Frankreich protestieren Menschen gegen die geplanten Änderungen im Rentensysten.

In Paris schloss sich auch die Protestbewegung der Gelbwesten der Großdemonstration an. Die Polizei nahm im Vorfeld mehrere Menschen in Gewahrsam und wies Geschäfte und Restaurants entlang der Marschroute an, zu schließen. In Nantes ging die Polizei mit Tränengas gegen Protestierende vor, die die Polizisten mit Gegenständen beworfen hatten.



Die Demonstrationen sind Teil eines mindestens zweitägigen Generalstreiks. Dieser legt seit heute Morgen weite Teile des öffentlichen Lebens lahm.



Schulen, Museen und andere öffentliche Einrichtungen sind geschlossen, viele Flüge wurden gestrichen und die meisten Züge im Nah- und Fernverkehr fallen aus.



Der Protest richtet sich gegen die Pläne der französischen Regierung, im Rentensystem Sonderregelungen für bestimmte Berufsgruppen abzuschaffen. Die Gewerkschaften befürchten, dass die Menschen künftig länger arbeiten müssen, um Kürzungen ihrer Rente zu verhindern.