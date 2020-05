In Frankreich sind Schwule und Lesben im vergangenen Jahr deutlich öfter zum Ziel von Übergriffen und Beleidigungen geworden.

Das geht aus Zahlen hervor, die das Innenministerium in Paris zum heutigen internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie veröffentlichte. Während 2018 insgesamt 1.380 solcher Vorfälle erfasst wurden, waren es 2019 bereits 1.870. Demnach lag der Anstieg bei 36 Prozent. Das Innenministerium erklärte, die Daten bezeugten, wie tief die Homo- und die Transphobie in der Gesellschaft verankert seien.



UNO-Generalsekretär Guterres warnte heute vor einer besonderen Bedrohung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen in der Corona-Pandemie. So gebe es Berichte, dass Covid-19-Richtlinien von der Polizei missbraucht würden, um LGBTI-Personen und Organisationen ins Visier zu nehmen.



Der internationale Tag gegen Homophobie geht auf den 17. Mai 1990 zurück. An diesem Tag beschloss die Weltgesundheitsorganisation, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen.