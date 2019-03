Wenige Monate vor der Europawahl verlassen drei Mitglieder die französische Regierung.

Das teilte der Èlysèe-Palast in Paris mit. Europaministerin Loiseau hatte ihren Rücktritt bereits angekündigt, um für die Partei La Rèpublique en Marche von Präsident Macron bei der Europawahl anzutreten. Digital-Staatsekretär Mahjoubi will bei den französischen Kommunalwahlen im nächsten Jahr als Bürgermeisterkandidat für Paris antreten. Regierungssprecher Griveaux will später im Frühjahr bekanntgeben, ob er auch bei der Bürgermeisterwahl antritt.