Belarus will eine gemeinsame Truppe mit Russland aufstellen. Hier ein Foto von der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus. (IMAGO / SNA / ViktorxTolochko)

Frankreichs Außenministerin Colonna drohte der Regierung in Minsk weitere Sanktionen an, sollte sich das Land verstärkt im Ukraine-Krieg engagieren. Der deutsche EU-Botschafter in Belarus, Schuebel, verließ unter Protest seinen Posten in Belarus, nachdem ihm die Behörden das Visum und die Akkreditierung nicht verlängert hatten. Der 64-Jährige, der die Mission seit 2019 führt, kritisierte eklatante Verletzungen der Menschenrechte und des internationalen Rechts seit der Wahl von Präsident Lukaschenko 2020. Es gebe heute mehr als 1.300 politische Gefangene in Belarus, teilte Schuebel mit. Er forderte vor allem, dass der inhaftierte Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki wieder in Freiheit kommt.

