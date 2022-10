"Risiko willkürlicher Inhaftierung"

Das Außenministerium teilte in Paris mit, die Betroffenen seien einem hohen Risiko von Festnahmen, willkürlichen Inhaftierungen und unfairen Gerichtsverfahren ausgesetzt. Der Appell richtet sich ausdrücklich auch an Touristen. Am Donnerstag war im Iran ein Video verbreitet worden, das ein Geständnis zweier im Mai festgenommener Franzosen wegen angeblicher Spionage zeigen soll. Das Außenministerium in Paris verurteilte den Umgang mit den Inhaftierten, deren Aussagen durch Zwang erpresst worden seien. Es handle sich um eine unwürdige, empörende Inszenierung.

Zuletzt hatte auch Österreich eine Reisewarnung für den Iran herausgegeben. Das Auswärtige Amt in Berlin rät ebenfalls dringend von Reisen in den Iran ab. In der Islamischen Republik kommt es seit Wochen zu Protesten gegen das Regime, bei denen vor allem Frauen auf die Straße gehen.

