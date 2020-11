In Frankreich sorgt die Veröffentlichung eines Videos für Aufsehen, das einen Fall mutmaßlich rassistischer Polizeigewalt dokumentiert.

Das Magazin "Loopsider" verbreitete via Twitter Aufnahmen, auf denen zu sehen sein soll, wie mehrere Polizeibeamte massiv auf einen schwarzen Mann einprügeln. Zudem hätten sie ihn beleidigt. Der Vorfall soll sich am Samstag in Paris ereignet haben. Er habe 15 Minuten lang gedauert. Spätere Aufnahmen zeigen das Opfer, einen Musikproduzenten, mit blutverschmiertem Gesicht und eingegipstem Arm. Offizielle Stellungnahmen liegen noch nicht vor. Die von der Polizei vorgebrachten Anschuldigungen gegen das Opfer seien von der Staatsanwaltschaft verworfen worden, heißt es. Stattdessen seien Ermittlungen wegen Körperverletzung und Falschbeschuldigungen gegen die Beamten aufgenommen worden. Die Generalinspektion der Nationalpolizei (IGPN) sei über den Fall informiert. Drei Beamte stehen demnach im Fokus.



Erst vor wenigen Tagen hatte das Vorgehen der Pariser Polizei bei der Räumung eines Flüchtlingslagers im Zentrum der Stadt für Empörung gesorgt. Innenminister Darmanin sprach von schockierenden Bildern und schaltete ebenfalls die Polizeiaufsichtsbehörde ein. Bei der Räumung vertrieben die Einsatzkräfte hunderte Geflüchtete und setzten dabei Tränengas ein. Videoaufnahmen zeigen auch hier ein teils aggressives Verhalten der Polizisten.

