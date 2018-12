Die französische Regierung setzt nach den Massenprotesten der vergangenen Wochen die umstrittene Ökosteuer auf Kraftstoffe für sechs Monate aus.

Premierminister Philippe sagte im Fernsehen, keine Steuer rechtfertige es, die Einheit der Nation zu gefährden. Er habe die Wut der Menschen gehört, und es sei die Wut des hart arbeitenden Frankreichs. Vorher hatte er in der Fraktion der Regierungspartei La République en Marche aber auch gesagt, das Moratorium der Ökosteuer stelle den Willen zu einem ökologischen Wandel nicht in Frage. Philippe kündigte zudem an, dass auch die Strom- und Gaspreise zunächst nicht weiter erhöht werden.



Die angestrebte Ökosteuer war einer der Gründe für die wochenlangen Proteste der "gilets jaunes", der Bewegung der "Gelbwesten". Allerdings forderten die Demonstranten im Zuge ihrer Kundgebungen weitergehende Maßnahmen, so etwa eine grundsätzliche Senkung von Steuern sowie höhere Mindestlöhne und Renten. Am Wochenende war es bei den Protesten in Paris zu schweren Krawallen gekommen.