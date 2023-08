Frankreich evakuiert seine Staatsbürger aus dem Niger. (Sam Mednick/AP)

Das teilte das französische Außenministerium mit. Gestern hatten Frankreich und Italien neben eigenen Staatsbürgern auch zahlreiche Ausländer ausgeflogen, darunter mehr als 40 Deutsche. Die USA und Großbritannien kündigten an, Teile des Botschaftspersonals aus der Hauptstadt Niamey abzuziehen.

Eine Delegation der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ist unterdessen in den Niger gereist, um mit den Putschisten zu verhandeln. Parallel dazu beraten die Verteidigungsminister der ECOWAS in Nigeria über das weitere Vorgehen. Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Präsidentengarde geputscht und den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum entmachtet.

