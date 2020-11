Nach dem brutalen Einsatz gegen einen schwarzen Musikproduzenten in Paris sind gegen die vier beteiligten Polizisten Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Drei Beamte müssten sich wegen vorsätzlicher Gewalt verantworten, hieß es in Agenturberichten. Demnach kamen zwei Polizisten in Untersuchungshaft, die anderen beiden wurden unter Auflagen freigelassen. Am Wochenende war es in Frankreich bei Protesten gegen Polizeigewalt zu Ausschreitungen gekommen. In mehreren Städten gingen der Regierung zufolge zehntausende Menschen auf die Straße. Bei Krawallen wurden etwa 80 Polizisten verletzt. Es gab 80 Festnahmen. Auslöser war ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein schwarzer Mann von drei Polizisten zusammengeschlagen wird.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.