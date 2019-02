Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich haben ihre Proteste gegen die Politik von Präsident Macron in der 15. Woche in Folge fortgesetzt.

Nach einer neuen Bilanz des Innenministeriums vom Abend beteiligten sich landesweit mehr als 46.000 Menschen, davon knapp 6.000 in Paris. In einigen Städten kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Innenminister Castaner nannte auf Twitter Clermont-Ferrand, Rouen und Montpellier. Die "Gelbwesten" fordern den Rücktritt Macrons und die Abkehr von dessen Reformkurs.