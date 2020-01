In Frankreich haben erneut Hunderttausende gegen die geplante Rentenreform demonstriert.

Dem Innenministerium zufolge beteiligten sich landesweit 250.000 Menschen an den Protesten, die Gewerkschaft CGT sprach von mehr als 1,3 Millionen Demonstranten. Allein die Kundgebung in Paris habe mehr als 350.000 Teilnehmer gehabt.



Das Kabinett hatte die Reform heute auf den Weg gebracht. Das teilte eine Regierungssprecherin nach der Sitzung des Ministerrats unter Leitung von Präsident Macron mit. Mit der Reform schaffe man ein solides System, das für Gerechtigkeit zwischen den Generationen sorge, hieß es in einer Erklärung der Regierung.