In Frankreich hat es erneut Proteste gegen das geplante Sicherheitsgesetz gegeben.

In Paris beteiligten sich Tausende an einem Protestmarsch. Auch in anderen Regionen gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, landesweit waren rund 80 Kundgebungen angemeldet. Zur Teilnahme aufgerufen hatten Journalistenverbände sowie Menschenrechtsorganisationen.



Der Regierungsentwurf zum Sicherheitsgesetz sieht vor, die Verbreitung von Foto- oder Filmaufnahmen von Polizeieinsätzen zum Schutz der Beamten einzuschränken. Kritiker sehen die Pressefreiheit bedroht und sprechen von einem "Persilschein" für gewalttätige Polizisten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.