In Frankreich kommt es heute erneut zu massiven Einschränkungen wegen der Streiks gegen die geplante Rentenreform.

Betroffen ist - wie in den vergangenen Tagen - vor allem der Nah- und Fernverkehr. Nach Angaben der Staatsbahn SNCF kann nur ein Viertel der Verbindungen mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV gewährleistet werden. In der Hauptstadt Paris sind neun Metrolinien ausgesetzt, der Busverkehr ist eingeschränkt.



Die Eisenbahnergewerkschaft hat angedeutet, dass sie möglicherweise den Streik auch über die Weihnachtsfeiertage fortsetzen will. Die französische Regierung kritisierte dies als unverantwortlich. Verkehrsministerin Borne rief die Gewerkschaften auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.