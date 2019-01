In Frankreich werden erneut zahlreiche Menschen zu neuen Protesten der sogenannten "Gelbwesten" erwartet.

Die Bewegung hat für den zehnten Aktions-Samstag in Folge zu Demonstrationen unter anderem in Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier und Lyon aufgerufen. In der Hauptstadt ist eine zentrale Kundgebung vor dem Invalidendom geplant. Auch diesmal haben die Behörden ein Großaufgebot an Sicherheitskräften angekündigt. Die Proteste richten sich gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung von Präsident Macron.



Der Staatschef hatte Anfang der Woche einen landesweiten Dialog ins Leben gerufen, um den Konflikt zu entschärfen. Bürger sollen in ihren Gemeinden und Städten eigene Vorschläge zu Themen wie Steuern, Demokratie, Migration, Staatsorganisation und Umwelt unterbreiten.