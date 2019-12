Erstmals sind in Frankreich Polizisten wegen exzessiver Gewaltanwendung bei den Protesten der "Gelbwesten" schuldig gesprochen worden.

Ein Pariser Gericht verurteilte zwei Beamte zu Bewährungsstrafen. Einer von ihnen hatte bei der Kundgebung am 1. Mai in der Hauptstadt einen Demonstranten geohrfeigt, er erhielt eine Bewährungsstrafe von vier Monaten. Eine zweimonatige Bewährungsstrafe wurde gegen den anderen Beamten verhängt, der einen Pflasterstein in Richtung von Demonstranten geworfen hatte.



Die "Gelbwesten" werfen der Polizei massive Gewalt vor. Bei den Protesten hat es immer wieder Konfrontationen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gegeben. Nach einer offiziellen Zählung wurden dabei insgesamt etwa 2.500 Demonstranten und rund 1.800 Mitglieder der Sicherheitskräfte verletzt.