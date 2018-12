Der französische Politologe Ménudier warnt davor, dass extrem rechte und linke Parteien die Bewegung der Gelbwesten für ihre Zwecke vereinnahmen wollen.

Die rechte Partei "Rassemblement National" und die linke "La France Insoumise" versuchten, bei den Gelbwesten eine Rolle zu spielen, sagte der Professor der Universität Sorbonne im Deutschlandfunk. Die Parteien hofften so, an politischer Kraft zu gewinnen. Teile der Gelbwesten-Bewegung seien aber vorsichtig und wollten sich nicht von Parteien instrumentalisieren lassen.



Ménudier ergänzte, die traditionellen Parteien in Frankreich seien sehr schwach geworden, die extremen dagegen stark. Präsident Macron habe zudem mit "La République en Marche" eigentlich keine richtige Partei hinter sich. Sie sei zu jung, um richtig im Land verankert zu sein.



Der Staatschef sei machtlos geworden, betonte der Politologe. Dennoch reagiere Macron richtig, wenn er nun einen Dialog mit anderen Parteien und Verbänden eröffne und die Einführung der Ökosteuer verschiebe. Denn viele Menschen in Frankreich hätten den Eindruck gewonnen, dass auf ihre Probleme nicht genug Rücksicht genommen werde.



Nach Ansicht von Ménudier ist die Gelbwesten-Bewegung gefährlich für Macron, weil sie unorganisiert ist. Es gebe keine Struktur und keine Leitung. Die Bewegung sei aber inzwischen so mächtig, dass man auf sie reagieren müsse.