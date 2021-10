Das US-Unternehmen Facebook hat sich mit dem Verlegerverband in Frankreich über die Urheberrechte geeinigt.

Danach wird Facebook Lizenzen erhalten und diese entsprechend bezahlen, teilten beide Seiten mit. Die Einigung ermögliche es, weiterhin Nachrichteninhalte auf Facebook zu verbreiten, betonte ein Facebook-Sprecher. Die Verlage wiederum erhielten damit kostenlos Zugang zu Millionen von Menschen. Ohne genaue Summen zu nennen, sprach der Präsident des Verlegerverbandes, Louette, von erheblichen Einnahmen, besonders für die kleinen Verlage. Mit der Einigung ist auch der Grundstein für den Start von "Facebook News" in Frankreich im kommenden Jahr gelegt.



In Deutschland gibt es eine solche Vereinbarung auf Verbandsebene mit Facebook nicht. Das US-Unternehmen hat aber seit Mai viele Vereinbarungen mit einzelnen Verlagen getroffen. Erst in diesem Jahr war das Urheberrecht novelliert und daran angepasst worden, dass das Internet für urheberrechtlich geschützte Inhalte immer bedeutender geworden ist. Hintergrund ist eine entsprechende EU-Richtlinie.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.