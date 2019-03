In Frankreich haben gefälschte Nachrichten im Internet zu Angriffen auf Roma geführt.

In mehreren Pariser Vororten hatten am Montag Abend dutzende mit Messern und Stöcken bewaffnete Männer Roma-Unterkünfte angegriffen. Autos wurden in Brand gesetzt, es kam zu Schlägereien. 20 Verdächtige wurden festgenommen.



Zuvor waren in sozialen Medien erfundene Berichte lanciert worden, wonach Roma Kinder und junge Frauen entführten, um sie zu prostituieren oder ihre Organe zu entnehmen und zu verkaufen. Die Präfektur des betroffenen Departements Seine-Saint-Denis betonte, es habe keine solchen Entführungen gegeben, auch keine Versuche.



Frankreichs Regierungssprecher Griveaux verurteilte die Angriffe - und ebenso die gefälschten Nachrichten. Die Vorgänge zeigten, wie wichtig der Kampf gegen "Fake News" im Internet sei, sagte er in Paris.