In Frankreich haben nach Angaben des Innenministeriums knapp 240-tausend Menschen gegen die Corona-Politik von Präsident Macron protestiert.

Die größten Proteste gab es in Paris, Nizza und Montpellier. Stein des Anstoßes ist vor allem der sogenannte Gesundheitspass. Er soll als Impfnachweis dienen beziehungsweise ein negatives Corona-Testergebnis bescheinigen. Der Pass ist ab Montag in Frankreich Pflicht, wenn man beispielsweise in einem Restaurant essen möchte oder ein Schwimmbad, Museum oder Theater besuchen will. Die Demonstranten kritisierten, sie würden damit gezwungen, sich impfen zu lassen.



Gesundheitsminister Véran kündigte in einem am Abend veröffentlichten Interview der Zeitung "Le Parisien" an, dass einige Maßnahmen gelockert werden. So sollen negative Tests nun 72 Stunden gültig sein - statt der bislang vorgesehenen 48. Außerdem sollen neben Antigen- und Schnelltests auch Selbsttests unter medizinischer Aufsicht anerkannt werden.



Seit Wochen demonstrieren in ganz Frankreich zehntausende Menschen gegen die Verschärfungen der Corona-Regeln.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.