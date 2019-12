In Fall eines pädophilen Arztes in Frankreich befürchten die Ermittler 349 Opfer.

Diese Zahl nannte eine Staatsanwältin im bretonischen Lorient. Bislang waren die Ermittler von 250 potenziellen Opfern des Mannes ausgegangen. Ihm werden sexuelle Übergriffe an und Vergewaltigungen von minderjährigen Patienten vorgeworfen. Der 68 Jahre alte Arzt hatte in den vergangenen Jahrzehnten in mehreren westfranzösischen Städten gearbeitet und war vor rund zwei Jahren in Untersuchungshaft gekommen. Für kommenden März ist ein erster Prozess im westfranzösischen Saintes geplant, bei dem es um vier Opfer geht.