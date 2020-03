In Frankreich sind innerhalb eines Tages weitere 499 Menschen an den Folgen der Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der Todesopfer damit auf insgesamt mehr als 3.500. Frankreich ist in der EU eines der Länder, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind. In den Kliniken werden fast 22.800 Corona-Kranke behandelt, mehr als 5.500 von ihnen auf Intensivstationen.



Seit dem 17. März gilt eine strenge Ausgangssperre, die mittlerweile bis zum 15. April verlängert wurde. Präsident Macron erklärte, die Produktion von Schutzmasken werde nun hochgefahren. Bis Ende April sollen nach seinen Worten mehr als zehn Millionen Masken pro Woche produziert werden, dreimal so viele wie vor der Corona-Krise.