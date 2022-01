Molière gilt vielen Franzosen als Vater ihrer Sprache und Kultur (imago stock & people)

Der 400. Geburtstag des großen Bühnenmeisters und Dramatikers wird mit vielen Veranstaltungen und Feierlichkeiten begangen. Molière, der mit bürgerlichem Namen Jean-Baptiste Poquelin hieß, wurde am 15. Januar 1622 getauft und wahrscheinlich wenige Tage zuvor geboren.

Zahlreiche Veranstaltungen finden an Orten statt, die prägend für Molière als Schauspieler und Regisseur waren, so zum Beispiel in der Comédie-Française in Paris, die bis Juli Stücke von ihm präsentiert, beginnend mit der Originalfassung des "Tartuffe". Das Stück gilt als Vorreiter für das Genre der Sittenkomödie, die moralische Heucheleien der Oberschicht verhöhnt. Das Theater befindet sich in dem Stadtviertel, in dem Molière lange Zeit lebte und auch starb.

In Versailles werden mehrere seiner bekanntesten Stücke als "Komödien-Ballette" aufgeführt. Im Mai soll zudem eine Statue von Molière enthüllt werden. Bereits an diesem Samstag eröffnete dort eine Molière-Ausstellung.

