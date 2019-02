Die französische Polizei hat einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen, der den Philosophen Alain Finkielkraut antisemitisch beleidigt haben soll.

Der Mann sei in der elsässischen Stadt Mülhausen einer Vorladung gefolgt, erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft. Ihm wird vorgeworfen, Finkielkraut am vergangenen Samstag am Rande einer "Gelbwesten"-Demonstration in Paris unter anderem als "dreckigen Zionisten" beschimpft zu haben.



Gestern Abend demonstrierten tausende Franzosen in mehreren Städten gegen Antisemitismus.