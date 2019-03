Die französische Polizei hat bei einer ausländerfeindlichen Protestaktion 19 Menschen festgenommen.

Die Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Identitäre Generation" hatten mehrere Stunden lang das Dach einer Behörde in Bobigny nahe Paris besetzt und ausländerfeindliche Parolen skandiert. Sie forderten einen Einwanderungsstopp sowie die Streichung staatlicher Hilfsleistungen für Ausländer. Die Polizei löste den Protest auf und nahm 17 Männer und zwei Frauen in Gewahrsam.



Die Identitäre Generation zählt zu den aktivsten rechtsextremen Gruppierungen in Frankreich. Es gibt zahlreiche Forderungen, die Organisation zu verbieten.