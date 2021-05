Mehrere Tage nach der Tötung eines Polizisten im südfranzösischen Avignon haben Ermittler vier Verdächtige festgenommen.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Innenministerium sind darunter zwei vorbestrafte Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, die nach Spanien fliehen wollten. Sie seien an einer Autobahn-Mautstelle gestellt worden. Auch der Fahrer des Autos und eine Frau wurden in Gewahrsam genommen.



Der Fall sorgt in Frankreich für Aufsehen. Mindestens 5.000 Menschen hatten gestern in Avignon des Polizisten gedacht, der bei einem Einsatz gegen die Drogenkriminalität getötet worden war. Morgen ist eine nationale Trauerfeier mit Premierminister Castex geplant.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.