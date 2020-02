Ungeachtet von Protesten ist der umstrittene Filmemacher Roman Polanski in Paris mit dem César ausgezeichnet worden.

Er erhielt den renommierten französischen Preis am Abend in der Kategorie "Beste Regie" für seinen Film "Intrige" über die Dreyfus-Affäre. Vor der Gala gab es nahe dem Veranstaltungsort Proteste gegen den mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierten 86-Jährigen. Auch Frankreichs Kulturminister Riester hatte sich gegen eine Auszeichnung für ihn ausgesprochen. Polanski blieb der Preisverleihung fern.



Der César für den besten Film ging an "Die Wütenden" von Regisseur Ladj Ly.