Ein bewaffneter Taliban auf dem Flughafen von Kabul (picture alliance / dpa / TASS / Valery Sharifulin)

An Bord der Maschine nach Katar waren 258 Afghanen, die als Journalisten oder wegen einer früheren Tätigkeit für die französischen Streitkräfte bedroht sind, wie das Außenministerium in Paris mitteilte. Außerdem wurden elf Franzosen und rund 60 Niederländer außer Landes gebracht. Sie sollen am Wochenende nach Frankreich weiterfliegen.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.