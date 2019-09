Die französischen Behörden haben erneut ein Flüchtlingslager nahe der Stadt Dünkirchen räumen lassen.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP verlief die Aktion in der Gemeinde Grande-Synthe friedlich. Dabei wurden eine Turnhalle und das angrenzende Lager geräumt. Betroffen waren rund 1.000 Menschen, die mit Bussen in Aufnahmeeinrichtungen vor allem im Norden des Landes gebracht werden sollten.



In dem Lager in Grande-Synthe lebten überwiegend Kurden aus dem Irak, die nach Großbritannien wollten. Die Räumung geht auf einen Beschluss des Verwaltungsgericht in Lille zurück. Die Kleinstadt Grande-Synthe hatte Probleme mit Sicherheit und Hygiene geltend gemacht. Eine Hilfsorganisation nannte es sinnlos, die Menschen in andere Auffanglager zu bringen, weil sie ohnehin zurückkämen.