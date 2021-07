Der französische Innenminister Darmanin hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex aufgefordert, auch an den Nordgrenzen der Europäischen Union aktiv zu werden.

Dabei gehe es vor allem um den Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien, sagte Darmanin in der Hafenstadt Calais. In den vergangenen Jahren haben Flüchtlinge und Migranten immer wieder versucht, in Booten nach England zu gelangen. Wegen des hohen Schifffahrtsaufkommens im Ärmelkanal, der starken Strömung und der kalten Temperaturen ist die Überfahrt mit hohen Risiken verbunden. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der französischen Behörden mehr als 9.500 Überfahrten beziehungsweise Versuche registriert, mehr als viermal so viele wie im Jahr 2019. Sechs Menschen kamen ums Leben, mehrere werden vermisst.

