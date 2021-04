Einen Tag nach ihrer Festnahme hat Frankreich ehemalige Mitglieder der italienischen Roten Brigaden wieder freigelassen.

Die Ermittler hatten gestern sieben Linksextremisten im Land festgenommen. Zwei weitere stellten sich den Behörden. Laut Medien wird nach einem weiteren Mann gesucht.



Die Festgenommenen waren in Italien wegen linksterroristischer Anschläge in den 1970er und 80er Jahren verurteilt worden. Sie hatten in Frankreich Zuflucht gesucht, nachdem der frühere sozialistische Präsident Mitterrand ihnen Schutz zugesichert hatte. Diese Entscheidung sorgte jahrzehntelang für Spannungen zwischen beiden Ländern.



Die freigelassenen Männer werden zwar nicht nach Italien ausgeliefert, dürfen aber Frankreich nicht verlassen und müssen sich regelmäßig bei der Polizei melden.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.