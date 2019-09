Der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 86 Jahren. Der konservative Politiker war von 1995 bis 2007 Staatschef. Zwischen 1974 und 1976 sowie zwischen 1986 und 1988 amtierte er zwei Mal als Premierminister Frankreichs.



Wegen seiner Volksnähe galt Chirac als einer der beliebtesten Politiker seines Landes. In der Außenpolitik vertrat er den Kurs eines unabhängigen Frankreichs, insbesondere im Verhältnis zu Washington. So lehnte er beispielsweise 2003 die US-Pläne für den Krieg gegen den Irak ab.



Als erster französischer Staatschef erkannte Chirac die Mitschuld seines Landes an der Verfolgung der Juden während der deutschen Besatzungszeit an. Zu den Tiefpunkten seiner Karriere gehörte das 'Nein' der Franzosen im Referendum über die geplante EU-Verfassung 2005.



2011 wurde Chirac strafrechtlich verurteilt, zu zwei Jahren Haft auf Bewährung wegen Untreue und Unterschlagung öffentlicher Gelder. Vom Rathaus bezahlte Mitarbeiter hatten in Wahrheit für Chiracs Partei gearbeitet.



EU-Kommissionspräsident Juncker erklärte, Europa habe nicht nur einen großen Staatsmann, sondern einen guten Freund verloren. Sein Vermächtnis für Frankreich und die Europäische Union würden auf ewig bleiben.