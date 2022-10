Energiekrise

Das Atomkraftwerk Golfech in Frankreich - einer von drei Reaktoren, die wärmeres Kühlwasser in Flüsse leiten darf. (picture alliance / AP Images / Bob Edme))

Hintergrund sind die befürchteten Engpässe in der Energieversorgung. Die Informationen werden nach dem eigentlichen Wetterbericht und zwischen anderen Sendungen ausgestrahlt. Grüne, gelbe und rote Symbole geben Auskunft über die regionale Belastung des Stromnetzes. Mit einer Anpassung des Stromkonsums soll die Bevölkerung helfen, Versorgungsunterbrechungen zu vermeiden. Die Idee ist Bestandteil eines nationalen Energiesparplans, den die Regierung heute vorgestellt hat. Er sieht auch Vorgaben für Licht, Warmwasser und Heizungen in öffentlichen Gebäuden und Fußballstadien vor. In Frankreich sind derzeit rund die Hälfte der 56 Atomkraftwerke wegen Wartungsarbeiten nicht am Netz.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.