Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in den französischen Alpen sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

Wie der Präfekt der Region Savoyen weiter mitteilte, überlebte der Pilot mit lebensgefährlichen Verletzungen. An Bord des Helikopters waren außerdem zwei Mitglieder des Bergrettungsdienstes der Polizei sowie drei Mitarbeiter einer privaten Luftrettung. Der Absturz ereignete sich am Abend in 1.800 Metern Höhe während eines Übungsfluges. Laut Gendarmerie waren die Wetterbedinungen schwierig. Präsident Macron sprach von französischen Helden, deren Familien, Freunde und Kollegen die Unterstützung der Nation hätten.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.