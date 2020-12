Die französische Polizei hat knapp zwei Monate nach dem Mord an dem Geschichtslehrer Paty fünf weitere Personen in Gewahrsam genommen.

Aus Justizkreisen hieß es, die Männer würden verdächtigt, in Telefonkontakt mit dem Täter gestanden zu haben. Sie sollen ebenso wie der Täter aus Tschetschenien stammen.



Der Lehrer Samuel Paty war Mitte Oktober nahe seiner Schule in einem Pariser Vorort enthauptet worden. Er hatte im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit die umstrittenen Mohammed-Karikaturen gezeigt. Der Täter, ein mutmaßlicher Islamist, wurde von der Polizei erschossen. In dem Fall wird bereits gegen 14 Personen ermittelt, darunter auch Schüler.



Staatspräsident Macron berät heute mit seiner Regierung über weitere Maßnahmen gegen den radikalen Islamismus.

