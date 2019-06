In Frankreich hat die Fußball-Weltmeisterschaft begonnen.

Im Auftaktspiel in Paris treffen die Spielerinnen aus Frankreich auf Südkorea. Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg trifft am Samstag in ihrem ersten Spiel auf China.



Amtierende Weltmeisterinnen sind die Fußballerinnen aus den USA. Deutschland erreichte zuletzt Platz vier.