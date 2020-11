Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wird in Paris an die 130 Todesopfer der islamistischen Anschläge vor fünf Jahren erinnert.

In der französischen Hauptstadt begann eine offizielle Gedenkzeremonie, an der unter anderem Premierminister Castex teilnimmt. Sie findet wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Kreis statt. Am Abend des 13. Novembers 2015 hatten Terrorkommandos des IS das Fußballstadion Stade de France, den Konzertsaal Bataclan sowie Bars und Restaurants in Paris überfallen. Sie töteten 130 Menschen und verletzten mehr als 350 weitere. Derzeit gilt nach Attentaten in Nizza und bei Paris im Oktober erneut die höchste Terror-Warnstufe.



Mit den jüngsten Anschlägen in Europa beschäftigen sich heute die EU-Innenminister. Sie wollten in einer Videokonferenz über einen besseren Informationsaustausch über Gefährder, wirksamere Kontrollen an den EU-Außengrenzen und den Kampf gegen Radikalisierung beraten. Ein weiteres Thema der Gespräche ist die seit Jahren umstrittene Asylreform.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.