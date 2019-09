Frankreich nimmt heute Abschied von dem verstorbenen früheren Staatschef Chirac.

Im Pariser Invalidendom wird am frühen Nachmittag eine Trauerfeier abgehalten. Auf Wunsch der Familie Chriracs sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, sich um den Sarg ihres ehemaligen Präsidenten zu versammeln. Chirac galt als volksnah und bürgerfreundlich.



Morgen soll es zudem eine Trauermesse geben, zu der auch Bundespräsident Steinmeier in Paris erwartet wird. Chirac soll danach auf dem Pariser Friedhof Montparnasse beigesetzt werden. Er war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstorben.