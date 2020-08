In Frankreich ist die Gedenkstätte in Oradour-sur-Glane geschändet worden.

Am Eingang strichen Unbekannte im Schriftzug "Dorf der Märtyrer" das Wort "Märtyrer" durch und schrieben stattdessen das Wort "Lügner" dorthin. Die Gedenkstättenleitung erstattete Strafanzeige. Staatspräsident Macron sagte, es werde alles getan, um die Täter zu fassen.



Die Gedenkstätte erinnert an ein Massaker der SS am 10. Juni 1944. Damals hatten die deutschen Besatzer die Frauen und Kinder des Dorfes in der Kirche eingesperrt und dann das Gotteshaus angezündet. Die meisten Männer des Ortes wurden erschossen. Insgesamt wurden 642 Menschen getötet.