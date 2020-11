In vielen Städten Frankreichs haben heute erneut zehntausende Menschen gegen Polizeigewalt und für die Pressefreiheit demonstriert. Kundgebungen gab es unter anderem in Paris, Rennes, Marseille, Lille und Bordeaux. Anlass ist ein von der Regierung geplantes Verbot der Verbreitung von Foto- und Filmaufnahmen bestimmter Polizeieinsätze.

Journalistenverbände befürchten eine deutliche Einschränkung der Pressefreiheit. Reden und Transparente auf den Kundgebungen richteten sich zudem gegen jüngste Fälle von Polizeigewalt. Derzeit sorgen Aufnahmen im Internet bei vielen Franzosen für Empörung, auf denen zu sehen ist, wie mehrere Polizisten auf einen schwarzen Musikproduzenten in dessen Tonstudio einprügeln. Auch Frankreichs Präsident Macron nannte den Vorgang gestern "beschämend und inakzeptabel".



Schon am vergangenen Wochenende hatten rund 22.000 Menschen in Frankreich gegen das geplante Gesetz demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.