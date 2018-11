In Frankreich will die Bewegung "Gelbe Westen" ihre Proteste fortsetzen.

Ein Sprecher sagte nach einem Treffen mit Umweltminister de Rugy in Paris, die Ausführungen von Präsident Macron seien nicht überzeugend gewesen. Deshalb werde am kommenden Samstag wieder in Paris demonstriert. Macron hatte erklärt, er wolle an der klimapolitisch begründeten Steuererhöhung für Diesel festhalten. Die Abgaben könnten aber je nach Entwicklung der Kraftstoffpreise auch wieder reduziert werden, um die Gesamtbelastung zu begrenzen. Minister Rugy bot zudem an, in allen französischen Departements öffentliche Bürgerdebatten zu veranstalten.



Auslöser für die Proteste waren die Kraftstoff-Steuern, inzwischen kritisieren die Aktivisten aber auch das gesamte Steuerniveau und eine sinkende Kaufkraft der Bevölkerung. Der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Paris, Althoff, sagte im Deutschlandfunk, von den Reformen Macrons hätten einseitig die Reichsten profitiert. Wenn jetzt neue Steuern für alle kämen, seien die Proteste nicht erstaunlich.